Zahlreiche Einbrüche am Untermain – Kriminalpolizei ermittelt – Wer hat etwas gesehen?

STADT U. LKR. ASCHAFFENBURG, LKR. MILTENBERG. Am Wochenende wurden den Polizeidienststellen am Untermain eine Vielzahl von Einbrüchen in Häuser und Wohnungen mitgeteilt. Hierbei erbeuteten die Täter teils Bargeld und Schmuck in Höhe von niedrigen bis mittleren vierstelligen Summen. In einem Fall entkam der Täter, nachdem er bei seinem Vorhaben von einer Bewohnerin überrascht wurde. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen in allen Fällen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Kleinostheim – Einfamilienhaus angegangen

Zwischen Mittwoch, 07:00 Uhr, und Freitag, 16:00 Uhr, haben sich Unbekannte während der Abwesenheit der Bewohner Zutritt zu dem Einfamilienhaus im Hirschpfad verschafft. Ob etwas entwendet wurde ist aktuell noch unklar.

Elsenfeld – Einbruch in Wohnhaus

Am Samstag, zwischen 18:00 Uhr und 22:30 Uhr, stieg ein Unbekannter gewaltsam über ein Fenster in ein Wohnhaus in der Robert-Hofmann-Straße ein und durchsuchte sämtliche Räume. Es kam zur Entwendung von Schmuck in Höhe einer niedrigen dreistelligen Summe.

Großwallstadt – Wohnungseinbruch

Eine Wohnung in der Schmalzgasse wurde am Samstag, zwischen 15:00 Uhr und 22:15 Uhr, Ziel eines Einbrechers. Hier wurde sich über Fenster im Obergeschoss gewaltsam Zutritt verschafft. Der Täter erbeutete Schmuck und Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich.

Erlenbach am Main, OT Mechenhard – Zwei Taten

In zwei Doppelhaushälften in der Erich-Korn-Straße stiegen Unbekannte am Samstag, in der Zeit von 12:30 Uhr bis 20:00 Uhr, gewaltsam ein. Dabei wurden die Räumlichkeiten durchwühlt und insgesamt Bargeld und Schmuck in Höhe einer hohen vierstelligen Summe entwendet.

Karlstein am Main – Täter von Bewohnerin gestört

Zu zwei Einbrüchen ist es am Samstag im Karlsteiner Ortsteil Dettingen am Main gekommen. In der Alten Straße hebelte ein Unbekannter zwischen 11:45 Uhr und 20:00 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und nahm aus dem Inneren Schmuck in Höhe einer niedrigen vierstelligen Summe mit. Hier flüchtete der Täter unerkannt.

Als die Bewohner einer Wohnung in der Hörsteiner Straße gegen 18:50 Uhr zurückkehrten, trafen sie darin auf einen unbekannten Mann. Dieser flüchtete sofort und rannte über die Hörsteiner Straße in Richtung Industriegebiet Alzenau Süd davon. Der Täter trug einen dunklen Kapuzenpulli und kann als circa 170 cm groß beschrieben werden. Die Beutehöhe ist in diesem Fall noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Aschaffenburg – Leerstehendes Wohnhaus angegangen

Im Zeitraum von Sonntag, 24.11, bis Samstag, 07.12., verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zu einem unbewohnten Wohnhaus in der Gneisenaustraße. Auch hier ist noch unklar, ob es zu einem Beuteschaden kam.

Obernburg am Main – Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Freitag, 29.11, und Samstag, 07.12., wurde in ein Wohnhaus in der Siegfriedstraße eingebrochen. Dabei nutzte der Täter die Abwesenheit der Bewohner und stieg über ein Fenster in das Anwesen ein. Die Beutehöhe ist hier ebenfalls Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen.

In allen Fällen hat die Kripo Aschaffenburg die Ermittlungen übernommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise:

Wer hat in den relevanten Zeiträumen etwas Verdächtiges beobachtet, das mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnte?

Wer hat möglicherweise in den Bereichen um die Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung der Fälle beitragen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1733 entgegen.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

unter Tel. 0931/457-1830 Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

unter Tel. 06021/857-1830 Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

BESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Mittwoch, 12:00 Uhr, und Freitag, 17:00 Uhr, entwendeten Unbekannte von einem Firmengelände in der Straße "Am Beetacker" zwei Auto-Kompletträder.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.