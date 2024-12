ANSBACH. (1229) Zwei bewaffnete Männer überfielen am Mittwochabend (04.12.2024) einen Drogeriemarkt in Ansbach und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei fahndet und bittet um Zeugenhinweise.



Zwei maskierte Unbekannte betraten um kurz vor 20:00 Uhr den Verkaufsraum einer Drogerie in der Welserstraße, griffen eine Mitarbeiterin an und forderten unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe von Bargeld. Nachdem eine weitere Angestellte den Tätern das Geld übergeben hatte, flüchteten diese in unbekannte Richtung. Eine Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde in einem Krankenhaus medizinisch versorgt.

Von den beiden Personen liegt lediglich eine vage Personenbeschreibung vor:

Männlich, etwa 170 bis 175 cm groß, schlank, dunkel gekleidet, maskiert.

Die Polizeiinspektion Ansbach führt zur Stunde im Umfeld des Tatorts großangelegte Fahndungsmaßnahmen durch. Neben zahlreichen Streifen benachbarter Dienststellen sind an der Fahndung unter anderem mehrere Diensthundeführer sowie ein Hubschrauber der Bayerischen Bereitschaftspolizei beteiligt.

Unterdessen führt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort durch. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen,



- denen im Umfeld des Geschäfts in der Welserstraße verdächtige Personen oder

Fahrzeuge aufgefallen sind,



- die Wahrnehmungen zu dem Überfall gemacht haben,



- die Hinweise auf die Täter oder deren Fluchtrichtung geben

können



werden gebeten, sich umgehend mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 ist ein Hinweistelefon geschaltet.



Die Täter waren während der Tat bewaffnet! Bei Antreffen bitte sofort den Polizeinotruf 110 wählen!



Erstellt durch: Christian Seiler