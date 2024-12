NASSENFELS, LKRS. EICHSTÄTT UND BRUNNEN, LKRS. NEUBURG-SCHROBENHAUSEN.Unbekannte Betrüger erbeuteten in der Nacht auf den gestrigen Dienstag Goldbarren und -Münzen im Wert von rund 15000 Euro. Sie hatten sich am Telefon als Polizeibeamte ausgegeben. In einem zweiten Fall blieb es beim Versuch.

Bereits am Montagabend gegen 22.00 Uhr hatten die Täter bei einem Mann in einem Gemeindeteil von Nassenfels angerufen, sich als Polizeibeamte ausgegeben und erklärt, zum Schutz vor derzeit angeblich aktiven Einbrechern das zuhause vorhandene Vermögen sichern zu wollen. Zu diesem Zwecke würde noch in der Nacht eine Abholung der Wertsachen erfolgen.

Durch die professionelle und intensive Gesprächsführung gelang es den Unbekannten, ihr Opfer in den frühen Morgenstunden des Dienstags zur Herausgabe von Goldbarren und -Münzen zu bewegen.

In einem weiteren Fall gingen die Täter mit demselben Muster bei einem Rentner in Hohenried bei Brunnen vor. Hier erschien der Abholer am Dienstag gegen 13:30 Uhr noch während des Telefonats an der Wohnadresse des 79-Jährigen und wollte die angeblich zu sichernden Wertgegenstände abholen. Der Rentner verweigerte dem Betrüger jedoch den Zutritt zum Haus und verständigte die Polizei. Eine sofortige Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, blieb ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und sucht weiter nach den Tätern. Der Abholer war etwa 25 Jahre alt, von südländischer Erscheinung, etwa 175cm groß und trug einen Bart sowie eine Brille. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose sowie einer dunkelblauen Winterjacke mit Kapuze.

Die Ermittler bitten eventuelle Zeugen, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen zu beiden Fällen unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.