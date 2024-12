Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser - Zeugen gesucht

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG U. ESCHAU, OT SOMMERAU, LKR. MILTENBERG. Zwei Einfamilienhäuser waren im Laufe des Montagnachmittags das Ziel von Unbekannten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Einbruch in Mainaschaff

Dem Sachstand nach verschafften sich die unbekannten Täter zwischen 14:30 Uhr und 19:00 Uhr über die Terrassentür Zutritt zu dem Haus im Mittelweg. Sie durchwühlten mehrere Räume und konnten unerkannt flüchten. Der genaue Beuteschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die noch vor Ort durch die Kripo Aschaffenburg übernommen worden sind.

Einbruch in Sommerau

Ebenfalls im Laufe des Nachmittags, zwischen 13:00 Uhr und 17:45 Uhr, gelangten Unbekannte über die Terrassentüre in ein Haus in der Dr.-Wehsarg-Straße. Mit einer Armbanduhr flüchteten die Täter unerkannt. Auch in diesem Fall werden die weiteren Ermittlungen durch die Kripo übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

unter Tel. 0931/457-1830 Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

unter Tel. 06021/857-1830 Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

Ladendiebstahl in Optikergeschäft - Zeugen gesucht

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montagnachmittag entwendete ein Unbekannter bei einem Optiker eine Sonnenbrille. Die Alzenauer Polizei hofft auf Hinweise.

Dem Sachstand nach befand sich der Mann zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr in dem Optikergeschäft in der Burgstraße und schaute sich bei den dortigen Sonnenbrillen um. Als eine Angestellte kurz aus dem Verkaufsraum ging nahm er eine Sonnenbrille der Marke Porsche an sich und verließ den Laden.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

170 cm groß

40-60 Jahre alt

Grau angezogen

Trug dunkle Schiebermütze

Sprach ukrainisch

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06023/944-0 bei der Alzenauer Polizei zu melden.