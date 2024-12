SCHWARZACH AM MAIN, LKR. KITZINGEN. Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Montagnachmittag zu einem Brand in einer Scheune gekommen. Die freiwilligen Feuerwehren hatten das Feuer schnell unter Kontrolle und konnten ein Übergreifen auf angrenzende Wohnhäuser verhindern. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist momentan noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch die Kripo Würzburg.

Der 62-jährige Eigentümer befand sich gegen 16:10 Uhr in seiner Scheune in der Bamberger Straße, als er plötzlich Rauch und Flammen in einem Lagerraum sah. Erste Löschversuche mit Wassereimern blieben leider erfolglos und die Flammen griffen schnell auf das trockene Holz der Scheune über. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei schlugen bereits Flammen aus dem Dachstuhl der Scheune. Dank eines Großaufgebotes der regionalen Feuerwehren aus Stadtschwarzach, Münsterschwarzach, Abtei Münsterschwarzach, Hörblach und Volkach konnte ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Wohnhäuser verhindert werden. Obwohl die Feuerwehr die Flammen schnell unter Kontrolle hatte, dauerten die Löscharbeiten bis in die Abendstunden an. Der entstandene Sachschaden liegt dem Sachstand nach in einem mittleren fünfstelligen Bereich.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache und der genauen Schadenshöhe übernahm die Kripo Würzburg. Noch am Mittwoch schauten sich die Experten für Brandursachenermittlung den Brandort an.