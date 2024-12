KAUFBEUREN. Eine 55-jährige Frau ist am vergangenen Mittwoch, den 27.11.2024, Opfer eines Trickbetruges geworden. Eine angebliche Heilerin bot ihre Dienstleistungen an und erbeutete so einen vierstelligen Geldbetrag. Die Kriminalpolizei Kaufbeuren ermittelt nun gegen zwei bislang unbekannte Frauen.

Die perfide Betrugsmasche

Am 27.11.2024, gegen 16:00 Uhr, sprach eine unbekannte Frau die 55-Jährige beim Verlassen eines Drogeriemarktes in der Kaufbeurer Altstadt an. Sie erkundigte sich sofort dem Gesundheitszustand der Familienangehörigen und pries ihre Eigenschaft als Heilerin an. Sie würde sogar eine Praxis in einer Großstadt betreiben. Die Betrügerin vermittelte der Frau dann den Glauben, dass ihr Unheil drohen würde. Eine weitere Betrügerin kam hinzu und bestätigte die Fähigkeiten der angeblichen Heilerin. Die 55-Jährige wurde so tief in das Gespräch verwickelt und mit Vorführen eines Rituals überzeugt, dass einer Familienangehörigen tatsächlich großes Unheil bevorstehen würde.

Daraufhin begleitete die zweite Frau die Geschädigte bis an ihre Wohnanschrift, um Bargeld in vierstelliger Höhe zu holen. Dies wurde gemeinsam an einem vereinbarten Treffpunkt in der Altstadt an die angebliche Heilerin übergeben. Diese wickelte das Bargeld in ein Tuch und band es zusammen. Hierbei wurde das Päckchen geschickt ausgetauscht und ein nun wertloses Päckchen der 55-Jährigen zurückgegeben. Allerdings sollte die Geschädigte das Tuch erst wieder nach einer gewissen Zeit öffnen. Die Frau bekam jedoch Bedenken und öffnete das Päckchen am Abend. Dabei stellte sie fest, dass sich anstatt des übergebenen Geldes lediglich Papier in dem Tuch befand.

Die Frau erstattete nach Bekanntwerden des Betruges Anzeige bei der Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Kriminalpolizei warnt

Die vermeintlichen Heilerinnen sprechen oftmals russischsprachige Opfer auf Russisch an. Bitte warnen Sie Ihre Bekannten oder Verwandten vor dieser Betrugsmasche. Sprechen Sie auch mit Nachbarn darüber.

Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.

Wenden Sie sich im Zweifel an die Polizei und seien Sie wachsam.

Sollten Sie Opfer eines Betrugs geworden sein, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

(KPS Kaufbeuren)

