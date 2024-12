ERLANGEN-LAND. (1218) Unbekannte brachen in der Nacht zum Samstag (30.11.2024) in einen Juwelier in Eckental (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Die unbekannten Personen schlugen mutmaßlich gegen 02:45 Uhr die Schaufensterscheibe des Schmuckgeschäfts in der Eckentaler Straße ein und verschafften sich so Zugang zum Innenraum. Hier entwendeten sie Gegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 3000 Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Christian Seiler / mc