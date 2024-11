Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bayreuth

KULMBACH. Polizeibeamte der Zentralen Einsatzdienste Bayreuth nahmen am Donnerstagnachmittag einen Geldabholer nach einem Telefonbetrug fest. Dieser sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Am Donnerstag, gegen 14.30 Uhr, erhielt ein 66-jähriger Kulmbacher den betrügerischen Anruf eines vermeintlichen Polizisten. Unter üblicher Masche – seine Tochter hätte einen Verkehrsunfall verursacht – forderten die Gauner eine Kaution in Höhe von 25.000 Euro von dem 66-Jährigen. Der Mann ging den Betrügern nicht auf den Leim und verständigte die Polizei. Unter Zusammenarbeit der Kriminalpolizei Bayreuth mit Einsatzkräften der Polizeien Kulmbach und Bayreuth wurden die Ermittlungen aufgenommen. An einem vereinbarten Übergabeort in Kulmbach nahmen Beamte der Zentralen Einsatzdienste gegen 17 Uhr einen 41-jährigen US-amerikanischen Geldabholer fest.

Am Freitagnachmittag wurde der Mann einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth Untersuchungshaftbefehl wegen des versuchten gewerbs- und bandenmäßigen Betruges.