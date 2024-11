FÜRTH. (1182) Am frühen Freitagmorgen (22.11.2024) brach in einer Wohnung im Fürther Stadtgebiet aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand aus. Ein Mann erlitt hierbei schwere Verletzungen.



Gegen 05:00 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle (ILS) die Mitteilung über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Bogenstraße ein. Als alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Fürth sowie Einsatzkräfte der Fürther Feuerwehr vor Ort eintrafen, war starker Rauchgeruch wahrnehmbar. Nachdem sie sich Zugang zu der betreffenden Wohnung verschafft hatten, stellten die Kameraden der Feuerwehr fest, dass das Feuer bereits erloschen war. Bei der Absuche der Räume fanden sie eine leblose Person auf. Der 72-jährige Mann wurde reanimiert und mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Für seinen Hund kam jede Hilfe zu spät. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat inzwischen die weitere Sachbearbeitung übernommen. Demnach beläuft sich der Sachschaden ersten Schätzungen zufolge auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Die genaue Feststellung der Brandursache ist nun zentraler Gegenstand der weiteren Ermittlungen.



