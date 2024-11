BAMBERG. Im Zuge von Ermittlungen in einem ähnlichen Fall ergaben sich für Beamte der Kriminalpolizei Bamberg Hinweise auf ein Diebstahl- oder Raubdelikt, das sich am Sonntag, 13. Oktober 2024, in Bamberg zugetragen haben könnte. Der Geschädigte ist nicht bekannt und wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bamberg zu melden.

Die Kripo Bamberg geht derzeit davon aus, dass mehrere männliche Täter den Geschädigten über einen Kontakt in den sozialen Medien auf den Parkplatz der Universität in der Feldkirchenstraße lockten. Dort kam es am 13. Oktober um 12.30 Uhr vermutlich zu einem Diebstahl oder Raub an einem Mann oder männlichen Jugendlichen.

Der mögliche Geschädigte ist nicht bekannt und wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 oder der Tel.-Nr. 0951/9129-420 bei der Kriminalpolizei Bamberg zu melden. Wer den Vorfall beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird ebenfalls gebeten, sich unter den genannten Telefonnummern zu melden.