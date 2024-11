Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

SELB, LKR. WUNSIEDEL. Nachdem unbekannte Täter in den vergangenen Wochen mehrfach in ein Firmengebäude in Selb eingebrochen waren, ertappten Kräfte der Polizei Marktredwitz und der Zentralen Einsatzdienste Hof am Montagabend zwei Männer auf frischer Tat. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof sitzt einer davon nun in Untersuchungshaft.

Am Montagabend, 21 Uhr, bemerkten Beamte der Polizei Marktredwitz in der Bahnhofstraße Selb, dass dort offenbar gerade in eine Lagerhalle eingebrochen worden war. Mit Unterstützung von Kräften der Zentralen Einsatzdienste Hof durchsuchten sie das Gebäude und stießen dabei auf zwei tschechische Tatverdächtige im Alter von 25 und 21 Jahren. Die Polizisten nahmen beide Männer fest. In der Umgebung fanden sie zudem ein Auto, in dem sich Einbruchswerkzeug befand. Seit Ende Oktober wurde, wie bereits berichtet, mehrfach in diese Firma eingebrochen und Spielzeug im Gesamtwert von knapp 100.000 Euro gestohlen.

Die Kriminalpolizei Hof übernahm die Ermittlungen. Am Dienstag wurde der 25-jährige Tatverdächtige einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Der 21-Jährige wurde wieder auf freien Fuß gesetzt, da kein Haftgrund vorlag. Ob der 25-Jährige in Zusammenhang mit den vergangenen Einbrüchen steht, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Hof.