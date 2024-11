WEISENDORF. (1170) Am Samstagabend (16.11.2024) skandierte ein 56-jähriger Mann rechtsradikale Parolen in einer Gaststätte in Weisendorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt). Gäste unterbanden dies und verbrachten ihn aus der Kneipe.



Der 56-Jährige hielt sich mit zahlreichen weiteren Gästen gegen 18:50 Uhr in einer Gaststätte in der Reichenbacher Straße auf.

Im Laufe des Abends rief er für alle hörbar Naziparolen, was durch einen privat anwesenden Polizeibeamten unterbunden wurde. Er führte den 56-Jährigen aus der Gaststätte hinaus und übergab ihn an die hinzugerufene Streife der Polizeiinspektion Herzogenaurach.

Nach Feststellung seiner Identität konnte der Beschuldigte seinen Weg fortsetzen. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen ein. Zudem sprach der Gastwirt ein lebenslanges Hausverbot gegen den 56-Jährigen aus.

Erstellt durch: Janine Mendel / mc