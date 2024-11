FORCHHEIM. Am Freitagmorgen erwischte eine Zeugin einen Unbekannten in einer Forchheimer Wohnung. Die Kripo Bamberg sucht nach dem geflüchteten Mann.

Gegen 8 Uhr war die Frau auf dem Weg zu einem Besuch in der Bamberger Straße in Forchheim. Vom Innenhof des Anwesens konnte sie durch die Fenster im ersten Stock bereits einen Fremden erkennen. Als dieser die Frau bemerkte, ergriff er die Flucht und rannte über den Hof an ihr vorbei in Richtung Innenstadt. Derzeit wird von einem Einbrecher ausgegangen. Ob Sachen aus der Wohnung gestohlen wurden, ist noch nicht klar. Auch, wie der Mann in die Wohnung gelangte, muss erst ermittelt werden.

Die Bamberger Kripo sucht nun nach diesem Mann, der wie folgt beschrieben wird:

männlich

50 bis 60 Jahre alt

190 bis 200 Zentimeter groß und schlank

helle Haut

schmale, spitze und hervorstehende Nase

sehr kurzes weißgraues Haar

silberne Brille mit Drahtgestell

bekleidet mit grauer Hose, dunkelgrüner Outdoorjacke mit aufgesetzten Taschen und dunkle Schuhe.

Wer kennt einen Mann mit diesem Aussehen oder konnte ihn am Freitagmorgen in der Bamberger Straße beobachten? Melden Sie sich bei den Ermittlern unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.