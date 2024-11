HÖCHSTADT AN DER AISCH. (1165) Am Mittwochnachmittag (13.11.2024) geriet in Hemhofen (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein Einfamilienhaus in Brand. Im Zuge der Löscharbeiten fanden Einsatzkräfte der Feuerwehr eine tote Person auf.



Gegen 14:10 Uhr meldeten Zeugen einen mutmaßlichen Brand in einem Wohnhaus in der Weiherstraße. Als alarmierte Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch und der Feuerwehr vor Ort eintrafen, war massive Rauchentwicklung im Bereich des Dachstuhls wahrzunehmen. Da anzunehmen war, dass sich der 89-jährige Bewohner noch im Haus befindet, verschaffte sich die Feuerwehr Zugang zu dem Anwesen. Die Kameraden fanden den 89-Jährigen kurz darauf leblos im Wohnzimmer auf. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch vor Ort.

Der Feuerwehr gelang es im Anschluss, den Brand rasch zu löschen. Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im mittleren fünfstelligen Bereich.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat inzwischen die weitere Sachbearbeitung übernommen. Die Feststellung der Brandursache ist nun von zentraler Bedeutung für die weiteren Ermittlungen.

Erstellt durch: Christian Seiler / bl