WÜRZBURG. Die Arbeitsgemeinschaft (AG) der Polizeipräsidenten in Deutschland hat in der ersten Novemberwoche ihre Herbsttagung in Würzburg abgehalten. Dabei wurde die Berliner Polizeipräsidentin Dr. Barbara Slowik Meisel zur neuen Vorsitzenden der AG gewählt. Damit löst sie ihren seit 2017 im Amt befindlichen Vorgänger, den Dortmunder Polizeipräsidenten Gregor Lange ab, der nach zwei Amtsperioden nicht mehr zur Wahl antrat. Neben weiteren Programmpunkten stand auch ein Besuch der "MainTEX 2024", einer gemeinsamen Antiterrorübung von Polizei und Bundeswehr, auf der Agenda.

Traditionsreicher und regelmäßiger Austausch

Bereits im Jahr 1950 gegründet, ist die AG ein Zusammenschluss amtierender und ehemaliger Polizeipräsidentinnen und -präsidenten aus ganz Deutschland. Sie dient dem wichtigen Austausch über sicherheitspolitische Themen und übergeordnete polizeiliche Fragestellungen. Zweimal im Jahr - im Frühjahr und im Herbst - kommen derzeit fast 70 Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft zu einer Tagung zusammen und tauschen sich untereinander und mit anderen Behörden aus.

Themenschwerpunkte auf aktuelle Herausforderungen gelegt

Im Vordergrund der diesjährigen Herbsttagung, die von Dienstag bis Donnerstag (05. - 07. November) in Würzburg stattfand, standen die Themen "Bundesweite Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden in besonderen Gefahrenlagen" und "Nachwuchsgewinnung für die Polizei".

Am Dienstag wurden die Polizeipräsidentinnen und -präsidenten gemeinsam durch den bisherigen Vorsitzenden der AG, Herrn Gregor Lange, und den Gastgeber der Tagung, Herrn Detlev Tolle, Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Unterfranken, empfangen.

Nach der Neuwahl des Vorsitzes folgte am Mittwoch eine Begrüßung durch den Bayerischen Innenminister Joachim Herrmann und den Staatssekretär Sandro Kirchner. Anschließend tauschten sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen nach einem Vortrag über das Thema Personalgewinnung und -bindung für die Polizei aus. Im Anschluss stand der Besuch der gemeinsamen Antiterrorübung von Polizei und Bundeswehr - MainTEX 2024 - auf dem Programm. Dabei konnten die Präsidentinnen und -präsidenten Übungsszenarien von Polizei und Bundeswehr nachvollziehen, die das gemeinsame Vorgehen bei akuten terroristischen Bedrohungslagen trainierten.

Vorträge der Bundespolizei zum UnterstützungsverBund CBRN sowie der Bundeswehr zum Operationsplan Deutschland (OPLAN DEU) rundeten die dreitägige Herbsttagung am Donnerstag ab.

Unter der Leitung von Dr. Slowik Meisel wird die Tagung der AG im kommenden Frühjahr in Berlin stattfinden.