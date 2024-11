NÜRNBERG. (1139) Im Zeitraum von Samstag (02.11.2024) bis Dienstag (05.11.2024) brachten Unbekannte in zwei Fällen politische Graffiti an Hauswänden an. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



An die Mauerfassade eines Geschäfts am Obstmarkt schmierten die Unbekannten israelkritische Worte bzw. Parolen in einer Größe von ca. 70 x 100 cm. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Am 05.11.2024 stellten Zeugen an einer Hausfassade im Heugäßchen ebenfalls israelfeindliche Schmierereien fest. Diese dürften mit Kreide/Kohle angebracht worden sein und lassen sich vermutlich rückstandslos entfernen.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.





Erstellt durch: Janine Mendel / mc