NIEDERFÜLLBACH, LKR. COBURG. Am Sonntagnachmittag kam es zur unsittlichen Berührung einer 18-Jährigen durch einen unbekannten Täter. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 16.30 Uhr befand sich die 18-Jährige im Bereich eines Zigarettenautomaten in der Simonsgasse in Niederfüllbach, als ein Unbekannter von hinten an sie herantrat und sie auf unsittliche Art und Weise berührte. Die 18-Jährige konnte sich losreißen und flüchten.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

etwa 180 Zentimeter groß

dunkel gekleidet

Als Zeugen kommen drei Kinder auf Fahrrädern und zwei Kinder auf Rollern in Betracht, die sich im relevanten Zeitraum im Umkreis des Tatortes aufhielten und den Täter gesehen haben könnten.

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.