ALTENDORF, LKR. BAMBERG. Am Montagmittag geriet in Altendorf bei Bamberg ein Traktor und zwei Holzanhänger in Brand. Zur unklaren Brandursache ermittelt die Bamberger Kripo.

Der Brand entstand auf einem Hof am Ortsrand von Seußling im Gemeindebereich Altendorf. Um kurz vor 12 Uhr entdeckte eine Bewohnerin des landwirtschaftlichen Anwesens die Flammen. In einem Unterstand brannten zu diesem Zeitpunkt bereits ein Traktor und zwei mit Holz beladene Anhänger. Die alarmierten Feuerwehren aus der Umgebung konnten das Feuer löschen und ein Übergreifen auf die angrenzenden Gebäude verhindern. Ein geschätzter Sachschaden in Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages blieb dennoch zu beklagen. Verletzte gab es weder unter den sechs Bewohnern, noch unter den Einsatzkräften.

Da die Brandursache aktuell unklar ist, hat die Kriminalpolizei Bamberg die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben zur Entstehung des Brandes auf dem freistehenden Anwesen machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.