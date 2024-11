MARKTBREIT, LKR. KITZINGEN. Am vergangenen Wochenende haben sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer Wohnung verschafft. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am "Kapellenberg" im Zeitraum zwischen Freitag, 04:45 Uhr, und Montag, 20:30 Uhr. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zu der Wohnung und durchsuchten dort teilweise die Räumlichkeiten. Entwendet wurde dabei nichts. Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und hofft nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise wurden die Täter bei dem Einbruch gestört.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.