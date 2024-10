GUNZENHAUSEN. (1122) Am Dienstagmorgen (29.10.2024) raubte ein 35-Jähriger einen E-Scooter in Gunzenhausen. Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen übernommen.



Gegen 10.20 Uhr hielt sich der Tatverdächtige zunächst in einer Spielothek in der Bahnhofstraße auf. Nachdem ihm dort bereits in der Vergangenheit ein Hausverbot erteilt worden war, forderten ihn die Angestellten auf, die Räumlichkeiten zu verlassen.

Dieser Aufforderung kam der Mann nur widerwillig nach, wobei er die Angestellten beleidigte und bedrohte.

Vor der Spielothek befand sich zu diesem Zeitpunkt ein 39-jähriger Mann mit seinem Elektroroller. Der 35-Jährige ging auf den Mann zu und schlug ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der E-Scooter fiel daraufhin zu Boden. Anschließend fuhr der mutmaßliche Täter mit dem E-Scooter davon.

Durch die verständigten Streifen der Polizeiinspektion Gunzenhausen konnte der Tatverdächtige in unmittelbarer Nähe festgenommen werden. Dieser zeigte drogentypische Auffälligkeiten, weshalb die Staatsanwaltschaft Ansbach eine Blutentnahme anordnete.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei führt nun die weiteren Ermittlungen. Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ einen Unterbringungsbefehl.

Erstellt durch: Maximilian Semlinger