GÜNZBURG. Seit Donnerstag, den 24.10.2024, 18:30 Uhr, wird eine 49-jährige Frau aus Günzburg vermisst. Wer hat die Frau gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Nach derzeitigem Kenntnisstand verließ die Vermisste am 24.10.2024, gegen 18:30 Uhr, das Krankenhaus Günzburg. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Möglicherweise befindet sich die 49-Jährige in einer hilflosen Lage.

Suchmaßnahmen im Bereich Günzburg sowie an möglichen Hinwendungsorten verliefen bisher erfolglos. Nach momentanen Erkenntnissen könnte die Frau am Bahnhof Günzburg in einen Zug gestiegen sein. Weiter ermittelte die Polizei, dass sich die 49-Jährige laut einer Zeugenaussage am Freitagnachmittag, den 25.10.2024, in einer Bank in Weißenhorn aufgehalten hätte und eventuell von dort mit dem Zug in Richtung Ulm gefahren sei.

Die Vermisstenfahndung mit Lichtbildern der Vermissten finden Sie hier: Öffentlichkeitsfahndung 49-Jährige

Hinweise zum Verbleib der Vermissten nimmt die Polizei Günzburg unter 08221 919-0 entgegen. (PI Günzburg)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).

Redaktionelle Änderung: Korrektur des Datums der Vermissung (mb)