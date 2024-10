NÜRNBERG. (1110) Am Donnerstagabend (24.10.2024) trafen Beamte in Nürnberg im Rahmen von Jugendkontrollen eine 13-Jährige an, die als vermisst galt. Im Rahmen ihrer Gewahrsamnahme leistete sie Widerstand.



Beamte der Kriminalpolizei in zivil führten am Abend in Nürnberg Jugendkontrollen durch. Hierbei trafen sie auf ein 13-jähriges Mädchen, welches durch die Eltern am Vortag als vermisst gemeldet worden war.

Die Beamten brachten das Mädchen zum Dienstfahrzeug, um sie nach Hause zu bringen. Hierbei leistete sie erheblichen Widerstand, schlug und trat in Richtung der Beamten. Da sie nicht beruhigt werden konnte, mussten ihr Handfesseln angelegt werden.

Zwei Beamtinnen verletzten sich durch die Tritte leicht, sind jedoch weiterhin dienstfähig. Die 13-Jährige blieb nach jetzigem Kenntnisstand unverletzt.

Das Mädchen wurde im weiteren Verlauf ihren Erziehungsberechtigten zugeführt. Strafrechtliche Konsequenzen sind nicht zu erwarten, da die 13-Jährige als strafunmündig gilt.



Erstellt durch: Janine Mendel