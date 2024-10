KIRCHENTHUMBACH, LKR. NEUSTADT A.D.WALDNAAB. Am Montag, den 21. Oktober 2024, wurde durch einen bislang unbekannten Täter versucht, ein Feuer in der Pfarrkirche am Marktplatz in Kirchenthumbach zu legen. Die Kriminalpolizei Weiden übernahm die weiteren Ermittlungen und erbittet Zeugenhinweise.

Am späten Nachmittag des 21. Oktobers stellte ein Kirchenpfleger eine stark verrußte Sitzbank aus Holz in der Kirche fest. Kurz bevor diese Feuer fing, konnte noch Schlimmeres verhindert werden. Trotz des schnellen Einschreitens entstand ein Schaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Eurobetrags. Die Kriminalpolizei Weiden geht derzeit von Brandstiftung aus. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Die Weidener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen, welche in den Nachmittagsstunden des Montag, 21.10.2024, verdächtige Wahrnehmungen in Zusammenhang mit der Brandstiftung gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0961/401-2222 mit der Kriminalpolizeiinspektion Weiden in Verbindung zu setzen oder sich bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden.