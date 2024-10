Mit Pressemeldung Nr. 2297 berichteten wir Folgendes:

Polizeieinsatz am Landgericht

Innenstadt - Am heutigen Mittwoch (16.10.2024) wurde der Polizei gegen 09.00 Uhr eine Bombendrohung am Landgericht Am Alten Einlass mitgeteilt.

Die Polizei ist derzeit mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und sucht das Gebäude mit Polizeihunden ab. Vorsorglich wurde der Publikumsverkehr eingestellt. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen der Drohung.