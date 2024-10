ROTH. (1104) Unter dem Motto „Süßes oder Saures“ richtete sich das Polizeipräsidium Mittelfranken gemeinsam mit der Verkehrswacht Roth-Hilpoltstein am Donnerstag (17.10.2024) im Rahmen einer Präventionsaktion an der Grundschule Kupferplatte in Roth an Kinder und Senioren auf Fahrrädern. Gleichzeitig klärten die Verkehrserzieher der Polizeiinspektion Roth über Gefahren im Straßenverkehr auf.