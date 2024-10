BAMBERG. Am späten Mittwochabend, den 16. Oktober 2024, gegen 22.50 Uhr, meldeten Zeugen über den Polizeinotruf eine gewalttätige Auseinandersetzung am Bahnsteig des Bamberger Bahnhofs. Drei Männern wird vorgeworfen, unter bedrohlichem Auftreten von einem 34-Jährigen Afghanen unberechtigt die Herausgabe eines E-Scooters verlangt zu haben. Die Polizei nahm kurze Zeit später drei Tatverdächtige fest. Einer davon sitzt auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg inzwischen in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Zeugenhinweise.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen drei männliche, marokkanische Staatsangehörige im Alter von 28, 25 und 19 Jahren an einen 34-Jährigen Afghanen aus dem Bereich Haßfurt herangetreten sein. Der 19-Jährige soll anschließend aufgrund der aufgebauten Drohkulisse mit Erfolg die Herausgabe des E-Scooters des 34-Jährigen gefordert haben. Nach der Übergabe sollen die 25 und 28 Jahre alten Männer den 34-Jährigen mit Schlägen und Tritten gegen den Oberkörper attackiert haben. Der 34-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen – er konnte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben.

Kräfte der Bundespolizei nahmen noch im Bahnhof einen der Tatverdächtigen fest. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung gelang es den Beamten der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt die beiden anderen Tatverdächtigen in der Nähe des Bahnhofs zu stellen, als diese versuchten, mit dem erbeuteten E-Scooter zu flüchten.

Am Donnerstag wurde der 19-jährige Tatverdächtige einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ dieser Haftbefehl wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung. Die Kripo Bamberg ermittelt nun zum genauen Hergang sowie den Hintergründen der Tat und bittet um Zeugenhinweise.

Wer hat die Auseinandersetzung am Mittwoch, um 22.50 Uhr, am Bahnhof Bamberg beobachtet? Die Kripo Bamberg bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.