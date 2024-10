COBURG. Am frühen Samstagmorgen versuchte ein unbekannter Täter gewaltsam an das Bargeld eines 18-Jährigen zu gelangen. Er flüchtete ohne Beute. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht Zeugen.

Der 18-Jährige hob am Samstag, um 4.20 Uhr, Bargeld an einem Geldautomaten in der Straße „Kleine Mauer“ ab. Unmittelbar danach schlug ihm der Täter auf den Hinterkopf, sodass der 18-Jährige zu Boden ging. Der Unbekannte versuchte anschließend, das Bargeld des 18-Jährigen an sich zu reißen. Da sich dieser wehrte, flüchtete der Täter ohne Beute in Richtung Theaterplatz. Der 18-Jährige erlitt eine Prellung am Kopf und wurde in einem Krankenhaus behandelt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

185 – 190 Zentimeter groß

schlank

trug eine schwarze Jogginghose und einen schwarzen Kapuzenpullover

trug schwarze Turnschuhe der Marke Nike mit weißem Markenlogo

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kripo Coburg zu melden.