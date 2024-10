ERLANGEN-LAND. (1093) Unbekannte drangen in der Nacht zum Freitag (18.10.2024) in einen Verbrauchermarkt in Eckental ein und entwendeten Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Die Unbekannten verschafften sich gegen 02:15 Uhr mutmaßlich über das Dach Zugang zu den Räumlichkeiten des Geschäfts in der Dr.-Otto-Leich-Straße. Aus dem Innenraum stahlen sie Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro und verursachten dabei einen Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Die Kriminalpolizei Erlangen führte eine Spurensicherung am Tatort durch und hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Christian Seiler