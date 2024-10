STEIN. (1088) Unter einem Vorwand sprach ein Unbekannter am Donnerstagnachmittag (17.10.2024) einen 91-jährigen Mann in Stein an und entwendete ihm dabei den Geldbeutel. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Der 91-Jährige lief gegen 14:20 Uhr mit seinem Gehwagen den Gehweg des Goetherings entlang. Ein bislang unbekannter Mann trat an den Senior heran und fragte ihn nach dem Weg. Hierbei hielt er einen Zettel in der Hand. Während des Gesprächs gelang es dem Unbekannten, den Geldbeutel aus dem Korb am Gehwagen unbemerkt an sich zu nehmen. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung.

Es liegt lediglich eine dürftige Personenbeschreibung vor:

Männlich, etwa 180 cm groß, dunkel gekleidet.

Die Polizeiinspektion Stein ermittelt wegen des Verdachts des Trickdiebstahls. Die Beamten bitten Zeugen, welche in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 9678240 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler