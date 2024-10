KUMHAUSEN, LKR. LANDSHUT. Die kurze Abwesenheit der Bewohner haben unbekannte Täter zu einem Wohnungseinbruch genutzt.

Am Donnerstag, 17.10.2024, kam es im Zeitraum zwischen 18.30 Uhr und ca. 22.00 Uhr zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter haben sich während der Abwesenheit der Bewohner gewaltsam Zugang über ein Fenster verschafft und das Haus nach Wertsachen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet, der Sachschaden wird allerdings auf rund 3000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Zeugenhinweise.

Passanten oder Verkehrsteilnehmer, die am Donnerstag, 17.10.2024 in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 22.00 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Ulmenstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Schützen Sie Ihre eigenen vier Wände vor Einbrechern!

Die Mehrzahl aller Einbrüche wird nicht von Profis verübt, sondern von Gelegenheitstätern, die zum Beispiel versuchen, mit einfachen Hebelwerkzeugen Fenster und Türen aufzubrechen. Leicht erreichbare und schlecht gesicherte Eingangstüren, Fenster und Kellerlichtschächte sind für sie günstige Gelegenheiten und kein großes Problem.

Durch die richtige Sicherungstechnik und vor allem durch richtiges Verhalten können viele Einbrüche verhindert werden:

Wenn Sie Ihr Haus verlassen – auch nur für kurze Zeit – schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab!

Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster!

Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrechen finden jedes Versteck!

Achten Sei auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück!

Bieten Sie Senioren aus Ihrer Nachbarschaft an, Sie anzurufen, wenn Fremde in die Wohnung wollen.

Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit!

Alarmieren Sie bei Gefahr und in dringenden Verdachtsfällen sofort die Polizei über Notruf 110.

Auf der Kampagnenwebsite www.k-einbruch.de finden Interessierte Hinweise zum Thema Einbruchschutz, z.B. ein interaktives Haus.