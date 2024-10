SÜDLICHES OBERBAYERN. Nachdem im Jahr 2022 die Wohnungseinbruchszahlen leicht angestiegen waren, sanken im südlichen Oberbayern die Fallzahlen im Jahr 2023. Diese erfreuliche Entwicklung ist nicht zuletzt auch den Anstrengungen des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd zur Bekämpfung dieses Deliktsbereichs zuzuschreiben. Rund um den bundesweiten „Tag des Einbruchschutzes“ am 27. Oktober werden die Polizeidienststellen im südlichen Oberbayern auch in diesem Jahr die Bürgerinnen und Bürger zu dem Thema fundiert informieren. So heißt es auf ein Neues: „Machen wir es gemeinsam den Einbrechern im südlichen Oberbayern so schwer als möglich!“

Im Jahr 2022 gab es im Bereich „Wohnungseinbruchdiebstahl“ (WED) im südlichen Oberbayern mit insgesamt 234 Fällen eine steigende Tendenz (+21%). Im vergangenen Jahr 2023 wurden insgesamt 207 Wohnungseinbrüche in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) erfasst (-11,5 %). Nach derzeitigem Stand bewegen sich die Fallzahlen dieses Jahres auf einem nahezu ähnlichen Niveau des Vorjahres. Mit seiner umfassenden Präventionsarbeit durch Schwerpunkt-Kontrollaktionen, zahlreichen Vorträgen und Beratungen, sowie einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit trägt das Polizeipräsidium seit vielen Jahren maßgeblich zu dieser Entwicklung bei.

Polizeivizepräsident Frank Hellwig, Leiter der Abteilung Einsatz, sieht die bevorstehende Präventionsaktion als wichtiges Puzzleteil für eine positive Entwicklung hinsichtlich der Minimierung von Wohnungseinbruchsdiebstählen: