Mobile Wache unterwegs

Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:

Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN

Berufsinfotag des Polizeipräsidiums Schwaben Nord

Augsburg – Am 18.10.2024 findet der Berufsinfotag des Polizeipräsidiums Schwaben Nord statt. Die Veranstaltung richtet sich an alle potentiellen Bewerberinnen und Bewerber und soll einen umfassenden Einblick in die Polizeiarbeit geben.

Polizei informiert und berät auf dem Lechhauser Marktsonntag

Lechhausen – Am kommenden Sonntag (20.10.2024) findet der Marktsonntag in Lechhausen statt. Die Polizei Augsburg Ost wird in Zusammenarbeit mit der Polizei München mit der Reiterstaffel, der Kinderpolizeiwache, der Mobilen Wache sowie Polizeifahrzeugen vor Ort sein.

Besucherinnen und Besucher können sich zu den verschiedensten Themen informieren und beraten lassen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Präventionstheater – Lug und Betrug

Hochzoll – Am kommenden Dienstag (22.10.2024), 15.00 Uhr veranstaltet die Kriminalpolizei Augsburg mit dem „Neuen Theater Mering e.V.“ ein Präventionstheater (nicht nur) für Seniorinnen und Senioren zum Thema Lug und Betrug.

Die Veranstaltung findet im

Pfarrsaal Zwölf Apostel

Zwölf-Apostel-Platz 1

86163 Augsburg

statt.

Die Vorstellung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.