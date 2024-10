BAMBERG. Am 7. Oktober 2024 überreichte Armin Schmelzer, Polizeipräsident von Oberfranken, stellvertretend für Bayerns Innenminister Joachim Herrmann die "Medaille für Verdienste um die Innere Sicherheit" an eine 28-jährige Bambergerin. Die Bildungswissenschaftlerin Anna Schick wurde für ihr beherztes Eingreifen bei einem gefährlichen Vorfall im April 2023 in Bamberg ausgezeichnet.

Frau Schick, die für ihren Mut und ihre Entschlossenheit geehrt wurde, zeigte bei einer eskalierenden Situation auf offener Straße außergewöhnliche Courage. Am 29. April 2023 geriet ein Pärchen in der Bamberger Tränkstraße in einen heftigen Streit. Der damals 39-jährige Mann griff seine 37-jährige Bekannte an und würgte sie minutenlang. Als die Lage zunehmend bedrohlich wurde, schritt Frau Schick ein und stellte sich schützend vor das Opfer. Der Täter verließ daraufhin den Tatort, kehrte jedoch kurze Zeit später zurück und versuchte ein weiteres Mal die Frau zu attackieren.

Dank des erneut entschlossenen Eingreifens von Anna Schick konnte der Mann abermals daran gehindert werden, seiner Bekannten weiteren Schaden zuzufügen. Frau Schick verständigte sofort Polizei und Rettungsdienst, sodass das Opfer unverzüglich wegen Atemnot medizinisch versorgt werden konnte. Durch das umsichtige und mutige Handeln der jungen Frau konnte Schlimmeres verhindert und der Täter schließlich festgenommen werden. Der 39-Jährige sitzt mittlerweile in Haft. Unter anderem wegen dieser Tat, verhängte ein Richter gegen ihn eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten.

„Auf Mitmenschen wie Sie sind wir angewiesen“

In seiner Ansprache würdigte Schmelzer das Handeln von Frau Schick: „Anna Schick hat in einer brenzligen und potenziell lebensgefährlichen Situation nicht weggeschaut, sondern gehandelt. Ihr Mut und ihre Zivilcourage sind beispielhaft. Sie hat nicht nur das Leben einer Frau geschützt, sondern auch einen wesentlichen Beitrag zur Aufklärung dieses Gewaltverbrechens, für die Innere Sicherheit und für unsere Gesellschaft geleistet. Ich hoffe, dass ihre Courage auch andere inspiriert, in solchen Situationen zu helfen.“

Der Vorfall verdeutlicht, wie wichtig Zivilcourage ist. Frau Schick hat mit ihrem entschlossenen Handeln nicht nur einer Person das Leben gerettet, sondern auch einen starken Impuls für mehr Zivilcourage in der Gesellschaft gegeben. Ihr Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, in kritischen Momenten nicht wegzusehen, sondern entschieden zu handeln – dabei jedoch immer die eigene Sicherheit im Auge zu behalten.

Hinweis:

Frau Schick konnte an der offiziellen Verleihung am 11. September 2024 in München nicht teilnehmen. Innenminister Joachim Herrmann und Landespolizeipräsident Michael Schwald verliehen 33 Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen einer Feierstunde die im Volksmund genannte „Courage-Medaille“. Sie zeichnet Menschen aus, die sich durch außergewöhnlichen Einsatz für die Innere Sicherheit verdient gemacht haben. Die Pressemitteilung hierzu finden sie hier: Link