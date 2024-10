GOßERSDORF, LKR. DEGGENDORF. Nach dem Brand in einem Einfamilienhaus in der Nacht von Montag auf Dienstag (15.10.2024) sind die kriminalpolizeilichen Untersuchungen am Brandort abgeschlossen.

Die Ermittlungen zur Brandursache durch die Kriminalpolizeistation Deggendorf haben keine Hinweise auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandlegung ergeben; es ist derzeit von einem technischen Defekt, möglicherweise im Bereich des Kamins, auszugehen.

Veröffentlicht: 16.10.2024, 11.30 Uhr