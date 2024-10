Mobile Wache unterwegs

Berufsinfotag des Polizeipräsidiums Schwaben Nord

Augsburg – Am 18.10.2024 findet der Berufsinfotag des Polizeipräsidiums Schwaben Nord statt. Die Veranstaltung richtet sich an alle potentiellen Bewerberinnen und Bewerber und soll einen umfassenden Einblick in die Polizeiarbeit geben.

