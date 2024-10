BECHHOFEN. (1057) Seit dem 09.10.2024 (Mittwoch) wird der 48-jährige Alexander S. aus Bechhofen (Lkrs. Ansbach) vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am 09.10.24 wurde Alexander S. auf Grund gesundheitlicher Probleme in das Krankenhaus Ansbach gebracht. Hier ließ er sich gegen den ärztlichen Rat noch am selben Tag entlassen.

Da er jedoch bis heute nicht nach Hause zurückkehrte, meldete ihn seine Ehefrau als vermisst.

Beschreibung:

175 cm groß, hager, schwarze Haare, osteuropäischer Typ, Tattoo am linken Handrücken. Er trug ein rotes Oberteil, eine dunkle Jogginghose, dunkelblaue Schuhe (Crocs) und eine schwarze Mütze mit weißen Skeletten. Zudem führte er einen grauen Rucksack mit sich.

Herr S. benötigt ärztliche Hilfe und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Die Polizei bittet daher bei der Suche nach Alexander S. um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort des 48-Jährigen nimmt die Polizeiinspektion Feuchtwangen unter der Rufnummer 09852 6715-0, jede andere Polizeidienststelle sowie der Polizeinotruf 110 entgegen.

