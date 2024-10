HERZOGENAURACH. (1054) Seit dem 07.10.2024 (Montag) wird der 27-jährige Justin L. aus Herzogenaurach vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Herr L. wurde zuletzt am Montagmorgen an seiner Wohnanschrift in Herzogenaurach gesehen. Danach verliert sich seine Spur. Suchmaßnahmen nach dem Vermissten, in die unter anderem mehrere Polizeihunde sowie eine Drohne eingebunden wurden, führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten. Es ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Beschreibung des Justin L.:

altersgemäßes Aussehen, 180 cm groß und schlank, braune, kurze Haare. Am Tag seines Verschwindens trug er eine dunkle Anzughose, ein weißes Hemd, eine dunkelgrüne, camouflagefarbene Jacke und schwarze Lackschuhe. Zudem führte er eine schwarze Umhängetasche mit sich.

Die Polizei bittet bei der Suche nach Justin L. um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort des 27-Jährigen nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333, jede andere Polizeidienststelle sowie der Polizeinotruf 110 entgegen.

Erstellt durch: Janine Mendel