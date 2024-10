NÜRNBERG. (1050) In den frühen Freitagmorgenstunden (11.10.2024) brachen Unbekannte in einen Juwelier in der Nürnberger Innenstadt ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



In den frühen Morgenstunden verschafften sich Unbekannte über ein Schaufenster gewaltsam Zutritt zu den Verkaufsräumen eines Juweliers in der Breiten Gasse. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Einbrecher Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro.

Die Spurensicherung kam vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Michael Petzold / bl