WEIDEN I.D.OPF. Das Polizeipräsidium Oberpfalz lädt zusammen mit der Polizeiinspektion Weiden i.d.OPf. interessierte Bürgerinnen und Bürger am nächsten Donnerstag zu einem “Coffee with a Cop“ in die Weidener Fußgängerzone ein.

Im Rahmen des bewährten Formats “Coffee with a Cop“ stehen am Donnerstag, 17. Oktober die Polizeibeamten und -beamtinnen der verschiedenen Weidener Dienststellen den Besuchern von 10:00 bis 15:00 Uhr auf dem Oberen Markt in Weiden i.d.OPf. Rede und Antwort. Daneben bietet sich auch die Möglichkeit für die Polizei zu erfahren, was die Bürgerinnen und Bürger der Oberpfalz gerade bewegt. Deshalb laden wir Sie herzliche dazu ein, bei einem Heißgetränk mit uns in Kontakt zu kommen und sich über aktuelle Themen auszutauschen.

Egal ob Streifenpolizist, Kriminalbeamter oder Einstellungsberater…die Vertreter der verschiedenen Dienststellen freuen sich, bei einer Tasse Tee oder Kaffee in entspannter Atmosphäre mit den interessierten Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Was hat Sie an der Polizei schon immer mal interessiert? Was wollten Sie uns schon lange mal sagen? Nutzen Sie die Gelegenheit „Ihre“ Polizei hautnah kennen zu lernen und uns Ihre Fragen zu stellen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und viele nette Gespräche!