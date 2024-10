UNTERFRANKEN. Am Freitag ist es zu mehreren Einbrüchen gekommen, bei denen die Täter unerkannt entkommen konnten. Die Kripo Würzburg sowie die Kripo Schweinfurt haben die Ermittlungen aufgenommen und hoffen dabei auch auf mögliche Zeugen.

Versuchter Einbruch in Castell

Zwischen 10:20 Uhr und 12:30 Uhr versuchten unbekannte Täter gewaltsam ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße „Am Schopfen“ zu öffnen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Versuchter Einbruch in Mainbernheim

Zwischen 10:30 Uhr und 12:40 Uhr wurde ebenfalls versucht gewaltsam über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Straße „Holzgraben“ zu gelangen. Die Täter konnten unerkannt und ohne Beute entkommen. Am Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Einbruch in Burgpreppach

Am Freitagnachmittag, zwischen 13:45 Uhr und 16:45 Uhr, sind unbekannte Täter gewaltsam über eine Terassentür in ein Haus in Uescherdorf eingestiegen und im Anschluss mit ihrer Tatbeute entkommen. Die Täter erbeuteten Bargeld sowie Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt sowie die Kriminalpolizei Würzburg suchen in den oben genannten Fällen nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich bei der KPI Schweinfurt unter 09721/202-1731 oder bei der KPI Würzburg unter 0931/457-1732 zu melden.

Am Freitag kam es in Oberfranken ebenfalls zu mehreren Einbrüchen. Ob es sich hierbei um einen möglichen Tatzusammenhang handeln könnte, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Alle Infos findet ihr hier: https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/074105/index.html

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen. Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

www.k-einbruch.de

www.polizei-beratung.de