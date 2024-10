NÜRNBERG. (1038) Am Montagmorgen (07.10.2024) kam es zu Schulbeginn, zu einem Polizeieinsatz in einer Schule in Himpfelshof. Ein 17- jähriger Schüler wurde in Gewahrsam genommen.



In der Reutersbrunnenstraße kam es am Montagmorgen zu einem Polizeieinsatz in einer Schule.

In einer Berufsschulklasse befand sich ein 17-jähriger Schüler in einem augenscheinlichen psychischen Ausnahmezustand. Durch die Lehrerin wurde sehr besonnen reagiert und alle anwesenden Schüler aus dem Klassenraum gebeten. Im anschließenden Gespräch zwischen der Lehrkraft und dem Schüler konnte die Situation deeskaliert werden.

Da sich diese Berufsschulklasse im Gebäude einer Grundschule befindet, wurden in der Grundschule Vorsichtsmaßnahmen getroffen, sodass zunächst alle Schüler mit ihren Lehrkräften für einen Zeitraum von circa 10 Minuten in ihren Klassenzimmern verblieben.

Der Schüler konnte durch die Polizei in Gewahrsam genommen und anschließend in die Obhut eines Fachklinikums übergeben werden.

Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für außenstehende Kinder.

Der Regelschulbetrieb konnte im Anschluss wieder aufgenommen werden.

Die PI Nürnberg-West prüft, ob es zu strafbaren Handlungen kam.



Erstellt durch: Maximilian Semlinger / mc