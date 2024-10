NÜRNBERG. (1024) In der Nacht zum Mittwoch (02.10.2024) entrissen Unbekannte einer Frau in der Nürnberger Innenstadt die Handtasche und flüchteten anschließend. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Eine 65-jährige Frau befand sich gegen 00:30 Uhr im Bereich der Luitpoldstraße, als ihr zwei Männer entgegentraten. Einer der beiden griff nach der Handtasche der 65-Jährigen und nahm diese mit Gewalt an sich. Danach flüchteten die beiden zu Fuß in Richtung Vordere Sterngasse. Die Geschädigte erlitt leichte Verletzungen an der Hand.

Es liegt folgende Beschreibung vor:

Beide Personen waren dunkel gekleidet und etwa 25 Jahre alt. Einer trug eine graue Jacke, eine dunkelrote Hose, eine graue Basecap und darüber eine Kapuze.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des Raubes. Die Beamten bitten Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder sonst Hinweise zu den beiden Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Nürnberg in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Christian Seiler / mc