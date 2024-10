ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Von einem seit dem 21. September vermissten 76-Jährigen fehlt weiterhin jede Spur. Auch eine erneute Suchmaßnahme der Alzenauer Polizei am Montag führte nicht zu seinem Auffinden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wie bereits berichtet hat der 76-jährige Manfred Mühlinghaus am 21. September, gegen 18:30 Uhr, seine Wohnanschrift am Leipziger Platz in Alzenau verlassen und ist seitdem spurlos verschwunden. Aufgrund seiner Demenz ist der Mann orientierungslos und wird den Weg nachhause alleine nicht mehr finden. Letztmals gesehen wurde er gegen 18:45 Uhr am Industriepark Giesbert. Sämtliche Suchmaßnahmen der Alzenauer Polizei, auch am Montag, führten nicht zum Auffinden des Mannes.

Manfred Mühlinghaus kann wie folgt beschrieben werden:

170 cm groß bei 60 kg

Weiße Haare und weißer Bart

Dunkelblaue Kappe und schwarze Brille

Dunkelblaue Jacke mit reflektierenden Reißverschlüssen

Rot/weiß gestreiftes Hemd, schwarze Hose und schwarze Schuhe

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter 06023/944-0 entgegen.