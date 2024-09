ANSBACH. (1013) Am Sonntagabend (29.09.2024) schlugen Unbekannte einen Mann nach dem Geldabheben in einer Bankfiliale in Ansbach zu Boden und raubten anschließend sein Bargeld. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 18:15 Uhr hob der spätere Geschädigte Bargeld in einer Bankfiliale in Ansbach am Sparkassenplatz ab. Nach Verlassen der Bankfiliale wurde der Mann durch zwei Unbekannte niedergeschlagen und das Bargeld entwendet.

Anschließend flüchtete ein Täter in Richtung Schlossplatz und der andere in Richtung Promenade. Eine eingeleitete Fahndung nach den Unbekannten verlief ohne Erfolg.

Beschreibung der Täter: beide männlich, einer trug einen hellbeigen Jogginganzug

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Maximilian Semlinger / mc