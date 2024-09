SCHIMBORN, LKR. ASCHAFFENBURG. Nach einem schweren Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag hat ein 68-jähriger Mann sein Leben verloren. Bei den Ermittlungen der Polizei Aschaffenburg ist auch ein Sachverständiger eingebunden.

Gegen 15:55 Uhr hat sich der Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2307 zwischen Schimborn und Hösbach ereignet. Dem Sachstand nach befuhr ein 68-Jähriger mit seinem Skoda die Staatsstraße in Fahrtrichtung Schimborn, als es aus noch ungeklärter Ursache zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lkw kam. Ein Renault-Fahrer, welcher hinter dem 68-Jährigen fuhr, konnte einen Zusammenstoß mit dem Skoda nicht mehr verhindern. Der 68-jährige Mann erlitt bei dem Verkehrsunfall schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer sowie der Renault-Fahrer wurden durch den Verkehrsunfall dem Sachstand nach leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde zur exakten Klärung des Unfallgeschehens auch ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Staatsstraße ist zur Stunde in beide Richtungen gesperrt. Auch die örtlichen Feuerwehren waren im Einsatz.