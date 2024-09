1503. Öffentlichkeitsfahndung nach Vermissung – Garching b. München

Am Dienstag, 24.09.2024, wurde die Polizei über das Verschwinden einer 88-Jährigen aus Garching b. München informiert. Diese wurde zuletzt am Dienstag, 24.09.2024, gegen 08:00 Uhr, in Ihrer Wohnung gesehen.

Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich im Bereich ihrer ehemaligen Anschrift in Karlsfeld aufhält. Eventuell ist sie zeitlich und örtlich nicht orientiert und befindet sich in einer hilflosen Lage.

Die Öffentlichkeitsfahndung mit Bild und Beschreibung der Vermissten ist hier zu finden:

Die Bayerische Polizei - Öffentlichkeitsfahndung einer 88-Jährigen aus Garching b. München (bayern.de)

Das Kommissariat 14 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat die 88-Jährige in der Zeit seit Dienstag, 24.09.2024 nach 08:00 Uhr gesehen oder kann Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Tel. 089/2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.