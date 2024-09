Mobile Wache unterwegs

Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:

Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN

Pop-Up-Store 2024

Innenstadt - Im Jahr 2023 veranstaltete die Polizei Schwaben Nord erstmalig erfolgreich einen Pop-Up-Store in der Augsburger Innenstadt. Auch in diesem Jahr sind wir für Sie in der Augsburger Fußgängerzone da und eröffnen vom 21.09.2024 bis zum 28.09.2024 für eine Woche den Pop-up-Store. Im Bereich des Welserplatzes wird im Zeitraum vom 24.09.2024 bis zum 26.09.2024 die Kinderpolizeiwache vor Ort sein. Hier können die Kleinen in die Rolle eines Polizisten oder einer Polizistin schlüpfen.

Das Ziel unserer Veranstaltung ist es, vielfältige Einblicke in unsere tägliche Arbeit zu geben und über wichtige, polizeiliche Themen zu informieren.

Den Mittelpunkt bildet der Pop-up-Store in der Annastraße 16. Die Öffnungszeiten sind täglich (außer Sonntag) von 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr.

Im Store können Sie sich

• zu Karrieremöglichkeiten bei der Bayerischen Polizei

• zu verschiedenen Themen der Kriminalprävention, wie beispielsweise Einbruchschutz

• zu Themen der Verkehrssicherheit sowie

• zur Bayerischen Sicherheitswacht

informieren und beraten lassen. Spezialisten aus dem jeweiligen Bereich stehen hier als Ansprechpartner zur Verfügung.

Vor allem aber besteht die Möglichkeit für Sie, auch ohne Anlass mit ihrer Polizei ins Gespräch zu kommen und mit uns über ihre Sorgen und Nöte zu sprechen.

2155 - Veranstaltung der Polizei am Wochenende

Wertingen – Am kommenden Freitag (27.09.2024) ist die Polizeistation Wertingen zusammen mit der Verkehrspolizei Donauwörth und der Kriminalpolizei Dillingen mit einem Aktionsstand am Wochenmarkt vor Ort.

Unter dem Motto „Wertingen bewegt sich sicher“ können sich Bürgerinnen und Bürger zu verschiedensten Themen informierten und beispielsweise auch ihr Fahrrad codieren lassen.

Schwabmünchen – Am kommenden Sonntag (29.09.2024) findet die Veranstaltung „Polizei vor Ort“ am Michaelimarkt in Schwabmünchen statt.

Die Polizei Schwabmünchen wird in Zusammenarbeit mit der der Polizei Bobingen mit einem Informationsstand vertreten sein. Zudem werden auch die Mobile Wache und die Spezialisten der Polizeilichen Kriminalprävention vor Ort sein.

Besucherinnen und Besucher können sich in der Zeit von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr zu den verschiedensten Themen informieren und beraten lassen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

2167 – Sicherheitstag der Polizei Augsburg Süd

Augsburg – Am Dienstag (01.10.2024) findet der Sicherheitstag der Polizei Augsburg Süd in der City Galerie Augsburg statt.

In der Zeit von 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr ist einiges geboten. Neben der Kinderpolizeiwache für die Kleinsten sind auch unsere Einstellungsberater vor Ort.

Darüber hinaus zeigen die Polizeitaucher in der Zeit von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr in vier Vorführungen ihr Können.

Besucherinnen und Besucher können sich außerdem auch zu wichtigen Themen, wie beispielsweise Einbruchsschutz beraten lassen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!