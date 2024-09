FÜRTH. (995) Bayerns Innenminister Joachim Herrmann beim Tag der offenen Tür der Polizeiinspektion Fürth - Einladung an die Presse



„Gerade in der heutigen Zeit, in der das Thema Innere Sicherheit mehr denn je im Fokus steht, ist es wichtig, Transparenz zu schaffen und das Vertrauen in unsere Bayerische Polizei weiter zu stärken“, sagt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Die Polizeiinspektion Fürth stellt diese Transparenz her und öffnet mit einem Tag der offenen Tür die Pforten für die Bürgerinnen und Bürger. Auch Innenminister Herrmann wird am

Sonntag, den 29. September 2024

um 13 Uhr die Polizeiinspektion Fürth

90762 Fürth, Kapellenstr. 10

besuchen und sich ein Bild von der Arbeit der Polizeiinspektion in der Stadt machen, die sich mehrfach den Titel der sichersten Großstadt in Deutschland holen konnte.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen.