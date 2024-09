INGOLSTADT; Nach einem Raub in einem Ingolstädter Verbrauchermarkt konnte die Polizei am gestrigen Donnerstag einen 38-jährigen Mann aufgreifen. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand.

Gegen 16:15 Uhr hatte sich der Räuber zunächst in dem Markt an der Harderstraße aufgehalten und einige Artikel in seine Taschen gesteckt. An der Kasse bedrohte er dann einen 22-jährigen Angestellten und forderte ihn auf, den Kasseninhalt auszuhändigen. Mit einem niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag flüchtete der Täter sodann zu Fuß in Richtung des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB).

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte noch in der Harderstraße ein 38-jähriger Mann angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die erlangte Tatbeute wurde bei einer Durchsuchung der Person aufgefunden und sichergestellt. Während seiner Festnahme leistete der stark alkoholisierte Verdächtige erheblichen Widerstand, hierdurch erlitt ein Polizeibeamter leichte Verletzungen.

Durch die sachleitende Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde ein Haftbefehl gegen den in Deutschland wohnsitzlosen Mann beantragt, der durch den zuständigen Richter am heutigen Freitag erlassen wurde. Der Verdächtige wurde daraufhin an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen zur Tat oder dem Täter unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.