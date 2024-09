1463. Brandfall - Nymphenburg

Am Donnerstag, 19.09.2024, gegen 18:35 Uhr, wurde die Münchner Polizei über einen Brand innerhalb einer Baustelle in Nymphenburg informiert. Es wurde mitgeteilt, dass eine Baumaschine in Brand stehen würde.

Vor Ort wurden durch die Kräfte der Feuerwehr sowie Einsatzkräfte der Münchner Polizei ein brennender Bagger festgestellt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Die unverzüglich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei verliefen negativ.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde durch den Brand niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden lässt sich aktuell nicht abschließend beziffern.

Die weiteren Ermittlungen, auch hinsichtlich der Brandursache, wurde durch das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Margarethe-Danzi-Straße und Rosa-Bavarese-Straße (Nymphenburg) sowie im weiteren Umfeld, Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.